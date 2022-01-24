Журналисты выяснили, как спустя более двух месяцев после пожара приходится жить владельцам квартир сгоревшего дома по улице Культуры.

Два месяца назад, в ночь на 16 ноября, на улице Культуры в Харькове произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Пламенем было повреждено 30 квартир, владельцы которых сегодня не в состоянии самостоятельно восстановить свое жилье и ждут поддержки от городских властей.По словам погорельцев, на сегодняшний момент в сгоревших подъездах сделана крыша, кое-где восстановлена электропроводка, водоснабжение и отопление. Тем не менее, хозяева некоторых квартир до сих пор вынуждены жить у друзей и родственников, ведь от их жилья остались лишь обломки.Подробности в сюжете телеканала Р1: