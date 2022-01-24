Подтвержден еще один случай заболевания полиомиелитом у двухлетнего ребенка из Закарпатья.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ, симптомы болезни у ребенка обнаружили 13 декабря во время его пребывания в больнице из-за лечения другого заболевания. А уже 24 декабря у малыша уже были признаки вялого нижнего парапареза (ослабление двигательной активности мышц ног).Образцы биоматериалов ребенка сразу же направили в лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки, где подтвердили наличие полиовируса второго типа. По словам медика, образец от больного подобен случаю, который произошел осенью прошлого года в Ровенской области.По словам мамы больного ребенка, они отказались от вакцинации, поэтому малыш не был привит. В настоящее время идет эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.«Напомним, что лекарства от полиомиелита не существует. Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка», - подчеркивают медики.Ранее Вечерний Харьков рассказал, почему нужно делать плановые прививки