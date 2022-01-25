До конца года остается 340 дней.

25 января во всем в мире отмечают День счастливых снеговиков. В Украине - День студента.В Шотландии - Ночь Бернса и Фестиваль огня "Апхеллио", в Уэльсе - День святой Двинвен, В США - День штата Флорида, День фторида, День противоположности, День инфузионной медсестры, День ирландского кофе, День планирования отпуска, День собственной комнаты и День наблюдения за погодой, в Гондурасе - Женский день, в Египте - День полиции, в Индии - День штата Химачал-Прадеш, День избирателей и День туризма, в Индонезии - День питания, а в Анголе - День города Луанда.Православная церковь 25 января почитает великомученицу Татьяну Римскую, которая считается покровительницей студентов. В народе праздник называют Татьянин день.25 января именины у Макара, Петра, Саввы, Татьяны и Ильи.