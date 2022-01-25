В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине за последние сутки.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1038 случаев коронавирусной инфекции, 224 человека выздоровели, 6 - скончались.Так, по состоянию на 25 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 257130 случаев заболевания, 235376 человек выздоровели, 6549 - скончались.