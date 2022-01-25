Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 26 (стояк) до 20:00 25.01.22 г.б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 25.01.22 г.ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б (п. №3, стояк), 50 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №1, стояк) до 17:00 25.01.22 г.ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк), шоссе Салтовское, 260 (п. №1, стояк) до 17:00 25.01.22 г.пр. Героев Сталинграда, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25.01.22 г.ул. Озерянская (Муранова), 37 до 20:00 25.01.22 г.