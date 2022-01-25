Добраться до места вызова медикам помогли спасатели.24 января в 19:42 спасателям поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи о том, что их автомобиль застрял на пути в село Плескачовка Купянского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Медики направлялись к пожилому человеку, который нуждался в немедленной медицинской помощи. До места назначения оставалось около 2-3 км.
На место происшествия выехал дежурный отряд на пожарно-спасательном автомобиле повышенной проходимости. По прибытию на место спасатели установили, что карета скорой дальше не проедет. Поэтому к больной женщине транспортировали фельдшера на автомобиле ГСЧС.
После оказания помощи спасатели вернули медика в медицинскую машину.
Напомним, харьковские спасатели продолжают вытаскивать застрявшие авто из заносов.