Это произошло из-за всплеска заболеваемости коронавирусом среди детей и учителей.В Змиевской территориальной громаде школьников отправили на дистанционное обучение. Это связано с повышением уровня заболеваемости среди учащихся и работников. Решение было принято на заседании местной комиссии по ТЕБ и ЧС Змиевского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
С 25 января на дистанционное обучение перешли:
Змиевской лицей № 1 имени Слюсаренко;
Змиевская общеобразовательная школа имени Волка;
Зидьковская школа имени Ковтуна;
Первомайская школа;
Тарановская школа имени героев-широнинцев;
Соколовская общеобразовательная школа имени Яроша;
Борковская общеобразовательная школа.
Ограничения будут действовать до 4 февраля 2022 года.