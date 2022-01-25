Это произошло из-за всплеска заболеваемости коронавирусом среди детей и учителей.

В Змиевской территориальной громаде школьников отправили на дистанционное обучение. Это связано с повышением уровня заболеваемости среди учащихся и работников. Решение было принято на заседании местной комиссии по ТЕБ и ЧС Змиевского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.С 25 января на дистанционное обучение перешли:Змиевской лицей № 1 имени Слюсаренко;Змиевская общеобразовательная школа имени Волка;Зидьковская школа имени Ковтуна;Первомайская школа;Тарановская школа имени героев-широнинцев;Соколовская общеобразовательная школа имени Яроша;Борковская общеобразовательная школа.Ограничения будут действовать до 4 февраля 2022 года.