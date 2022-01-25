В Октябрьском районном суде ОРВИ заболели 16 работников.В Октябрьском районном суде Харькова сообщили о массовом заболевании работников аппарата ОРВИ. На 25 января открыто 16 больничных листов. Из-за этого отсутствуют работники общей и гражданской канцелярии в полном составе, работник криминальной канцелярии, консультанты, руководитель аппарата и заместитель руководителя аппарата суда, помощники и секретари судебных заседаний, делопроизводители.
"Задерживается работа многих направлений деятельности судебного учреждения, а именно таких, как регистрация входящей корреспонденции, получение документов (копий судебных решений, исполнительных писем и т.п.), ознакомление с судебными делами в канцелярии суда и у секретарей судебного заседания, ответы на обращения, запросы и т.д.", - отметили в суде.
Напомним, в одной из громад Харьковщины школьников отправили на дистанционное обучение.