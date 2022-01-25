В результате ДТП подростки получили травмы средней и легкой степени. Водитель во время аварии находился под действием наркотика «метадон».

24 января Киевский районный суд Харькова изменил меру пресечения водителю, который на проспекте Науки сбил двух 13-летних детей. Об этом сообщил пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко."Водителю была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест. Экспертиза установила у детей повреждения легкой и средней тяжести. Соответственно статью переквалифицировали на ч. 1 ст. 286 УК Украины", - отметил Чубенко.Круглосуточный домашний арест продлится 60 суток.Напомним, авария произошла на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. Согласно опубликованной видеозаписи в харьковских телеграм-каналах, водитель Land Cruiser двигался на запрещающий сигнал светофора и сбил двух 13-летних детей, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Они получили травмы и были госпитализированы.13 ноября суд взял под стражу водителя, с возможностью выйти под залог. Следствие установило, что во время аварии водитель находился под действием наркотика «метадон».