Специалисты ежедневно обследуют регион для обнаружения, изъятия и уничтожения взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

С начала 2022 года пиротехнические подразделения изъяли и уничтожили 41 взрывоопасный предмет в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.Чтобы избежать несчастных случаев среди населения, спасатели обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами. Категорически запрещается:касаться подозрительного предмета или передвигать его;заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию;пытаться самостоятельно обезвредить находку.