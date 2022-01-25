Возгорание произошло в раздевалке учебного заведения.

25 января в 09:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в Коммунальном заведении "Казачелопанский лицей" в Харьковском районе. На место выехало отделение службы спасения пожарно-спасательного поста на автоцистерне. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.К моменту прибытия спасателей в раздевалке горели вещи на площади около 1 квадратный метр. До прибытия спасателей на свежий воздух эвакуировали 200 учащихся и педагогов.В 10:05 пожар окончательно ликвидирован.Причина пожара устанавливается.