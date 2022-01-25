СБУ обезвредила преступную группу, которая готовила серию разбойных нападений на городские объекты в приграничных регионах Украины.

Служба безопасности Украины во время масштабной операции обезвредила в Житомире и Харькове организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб РФ. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.У злоумышленников изъяли взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы.Организаторы банды занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. По их замыслу это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах."Установлено, что группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали «кандидатов» в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета", - отметили в ведомстве.В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.