Жители Змиева шокированы счетами за отопление, тариф в многоквартирных домах по сравнению с 2021 годом вырос практически в два раза.

Как пишет Kharkiv Today, жители получили до 3000 гривен за отопление в платежках в январе за однокомнатные квартиры и больше 5000 — за двухкомнатные.— У меня за месяц "Змиев-тепло" за 46 кв. м. насчитали 4300 гривен. В прошлом году при самых сильных морозах было 2700, — рассказала местная жительница Ольга Майборода.Прошлой зимой жителей города обогревал другой поставщик — "Котельные больничного комплекса", но после 16 лет работы частная компания отказалась от обогрева квартир из-за убыточности и подорожания газа. В горсовете создали коммунальное предприятие "Змиев — Тепло". Новому КП поставили задачу рассчитать тариф, чтобы покрывать расходы, получилось 2216,39 грн. за гигакалорию, из которых половина — 1085,06 грн. — это цена газа, 556,38 грн. — зарплата, электроэнергия — 37,56 грн, ЕСВ — 121,97 грн, НДС — 369,40 грн. Полторы гривны заложили на прибыль, остальное — "другие расходы". Гигакалория от "Харьковских теплосетей", для сравнения, стоит 1748,47 грн.По словам представителей КП "Змиев —Тепло", в прошлом году газ подорожал с 4 до 7, 42 грн. за кубометр, а с доставкой выходит все 9 грн. Но главная причина подорожания - в Змиеве очень мало потребителей централизованного отопления.— У нас в городе в свое время была программа по установке индивидуальных систем отопления в квартирах многоэтажных домов, и многие этим воспользовались, половина квартир отключились. Осталось примерно 700, при этом счетчики тепла есть только в двух из 27 домов. Ходим, успокаиваем, что можно этот платеж разбить на весь год и выплачивать понемногу летом, когда отопления не будет, — рассказал KHARKIV Today директор коммунального предприятия Роман Горобец.До конца отопительного сезона тарифы компания пересматривать не намерена, в дальнейшем все будет зависеть от цены газа.