Курсант Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел спас ребенка от нападения собаки.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Так, возвращаясь с учебной практики в Конотопском районном управлении полиции, курсант второго курса услышал крики детей, катавшихся на снежной горке. Подойдя поближе, курсант увидел, как девятилетнего мальчика за руку схватила большая собака."Не раздумывая, курсант отбил малыша у агрессивно настроенного животного, спрятал ребенка за свою спину и, отбиваясь от собаки, отвел в безопасное место, а затем домой родителям", - рассказали в вузе.• Не подходите близко к собаке, находящейся на привязи;• Не дразните, не трогайте и не гладьте чужих собак;• Не пугайтесь и не кричите, если к вам бежит собака;• Не убегайте. Остановитесь. Собака чаще нападает на движущегося человека;• Не трогайте щенков;• Не подходите к незнакомой собаке;• Не разнимайте дерущихся собак;• Не подходите к стаям бродячих собак.После укуса, даже небольшого, обязательно нужно обработать рану и обратиться в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь, если нет возможности добраться до больницы самостоятельно. Необходимо будет сдать анализы на вирус бешенства.Кроме того, потерпевшему следует обратиться в полицию с заявлением о нападении собаки. Если у собаки есть хозяин, то он несет ответственность за свое животное и за его действия. Поэтому ответственный владелец всегда надевает намордник на своего питомца, независимо от его размеров.Кроме того, получив заявление, сотрудники правоохранительных органов должны не только привлечь владельца к ответственности, но и обязать показать своего питомца ветеринару.О бездомных животных, которые могут представлять опасность для окружающих, нужносообщать в органы местного самоуправления либо непосредственно в организации, занимающиеся отловом.