Моя бабушка подпадает под льготную категорию «Дети войны». Насколько я знаю, она пользуется только одной льготой – 25-процентной скидкой на оплату коммуналки. Скажите, пожалуйста, какие еще льготы ей положены? Какие из них действуют на сегодняшний день? Марианна

По информации Минсоцполитики, ребенком войны является гражданин Украины, которому на время окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) было менее 18 лет. Для получения статуса «ребенок войны» необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации, предъявить паспорт и пенсионное удостоверение для установки штампа, удостоверяющего статус, который дает право на льготы.Многие льготы уже не актуальны в силу возраста детей войны. Ведь сегодня этим людям как минимум 75 лет, а посему вряд ли кто-то из них официально работает. Так, например, безнадежно устарели такие преференции от государства, как:– право на преимущественное оставление на работе при сокращении численности или штата работников;– использование очередного отпуска в удобное для них время;– получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;– выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы.Сегодня самой жизнеспособной остается льгота, предоставляющая право на 25-процентную скидку при плате за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и т.п.) в пределах средних норм потребления.Также дети войны могут воспользоваться своим правом на первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.Они имеют право также на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства.Дети войны могут создавать общественные организации, которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Украины об объединении граждан. Регистрация и легализация организаций людей с инвалидностью, общественных организаций детей войны, а также местных ячеек таких организаций происходит бесплатно.