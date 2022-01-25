В течение 2021 года на территории Харьковской области было зарегистрировано 232 ДТП с участием детей (в 2020 году – 230 ДТП), за год в авариях погибли 11 детей (в 2020 – 4 ребенка).

Об этом сообщили в Управлении превентивной деятельности ГУ Нацполиции Харьковской области.

Насмерть было сбито 7 детей-пешеходов, 4 ребенка погибли на пассажирских сидениях. Кроме того, в результате ДТП получили телесные повреждения 197 детей (2020 год – 190 детей).

Всего за 2021 год на территории Харьковской области произошло 2812 ДТП. Больше всего ДТП с погибшими и/или травмированными в течение 2021 года происходило по пятницам и субботам. В основном, ДТП происходили в период с 8 до 19 часов, а ДТП с погибшими и/или травмированными - с 8 до 22 часов (пик - с 16 по 20 часов).

Как сообщили правоохранители, основными причинами ДТП в 2021 стали:

•    нарушение правил маневрирования (34,4%),
•    превышение безопасной скорости (30,7%).

Основной причиной ДТП с погибшими и/или травмированными стало превышение безопасной и установленной скорости движения (63,5% от общего количества всех ДТП).

Полиция Харьковской области обратилась к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать Правила дорожного движения:

•    обязательно использовать пояса безопасности как водителям транспортных средств, так и пассажирам,
•    не превышать установленные ограничения скорости дорожного движения,
•    не использовать во время управления транспортными средствами другие предметы (в том числе мобильные устройства), держа их в руках,
•    пешеходам следует переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах и обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток и при недостаточной видимости,
•    в пределах населенных пунктов пешеходам следует двигаться по тротуарам, а в случае их отсутствия - по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств,
•    за пределами населенных пунктов пешеходам следует двигаться только по левой обочине дороги, навстречу транспортным средствам.

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