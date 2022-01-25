Плодотворные встречи и искреннее общение. Работа с людьми и для людей – на первом месте для народного депутата Украины Юлии Светличной. Новый год лидер Блока Светличной «Разом!» начала с традиционного общения с жителями Харьковщины.



Спортивного зала ждали годами

Материальная помощь и не только

Красноградщина порадовала праздником



Медики нуждаются в поддержке

Встречи с людьми и трудовыми коллективами непосредственно на местах стали хорошей традицией, начало которой Юлия Светличная положила, будучи руководителем Харьковщины, и продолжает сейчас – уже как народный депутат Украины. Разговаривать с людьми напрямую и узнавать насущные нужды из первых уст – один из тех принципов, которыми руководствуется Юлия Светличная в своей работе и настраивает на это всю свою команду. Именно поэтому во время рабочих поездок царит атмосфера открытости и конструктива. Ведь с каждым разом открывается все больше неотложных тем, требующих дальнейшей слаженной работы представителей местной власти и команды депутатов.– Традиционно начинаем новый год с общения с людьми на родной Харьковщине. Людям нужно, чтобы их слышали, мне важно, чтобы люди чувствовали поддержку, а города и громады имели возможность развиваться. Вот поэтому мы вместе, разом! – отмечает Юлия Светличная.Люди идут с разными проблемами – иногда даже просто поделиться, потому что точно знают, что Юлия Светличная услышит.– Округ и люди для нее – не работа. Это жизнь, это все личное, поскольку с пяти утра и до самой ночи – среди людей. И летом, и зимой. А потом все сказанное должно быть обязательно решено, сделано, реализовано. И всегда приветливая, человечная, открытая. Своя. Но за работу спросит так, что мало не покажется, и точно ничего не забудет, – говорит общественный деятель Мария Андреас.В Кегичевском районе Юлия Светличная проинспектировала восстановление социальных объектов.В больнице Кегичевской громады в последнее время проделано немало ремонтных работ и закуплено современное оборудование. Вот и сейчас председатель громады Антон Доценко отчитывается перед народным депутатом Юлией Светличной о сделанном и делится планами.– По опыту коллег из Близнюковской громады, которую возглавляет представитель Блока Светличной «Разом!» Геннадий Король, мы планируем закупить жилье для молодых специалистов и предоставить 100 тысяч гривен. Мы прекрасно понимаем – нужны терапевты и узкие специалисты, чтобы получать новые пакеты медицинских услуг, – говорит председатель.В планах Кегичевской ОТГ – приобретение нового медицинского оборудования за средства громады, в частности, эндоскопа. Кроме того в Кегичевке нацелены на открытие хирургического отделения и операционного блока. Ознакомившись с ремонтными работами и обновленными медицинскими кабинетами, которые открыты в больнице, Юлия Светличная заверила, что ее политическая сила поддержит этот проект.– За бюджет громады сделан ремонт в приемном отделении. Нужны еще средства, чтобы комплексно завершить ремонт больницы. Я думаю, что, опираясь на депутатов от «Блока Светличной «Разом!» в областном совете и на местный бюджет, можно будет собственными средствами обеспечить эти ремонтные работы, – отметила народная избранница.А это лицей в селе Андреевка Кегичевской громады, где учатся почти сто детей. С 2018 года здесь начали ремонтные работы и шаг за шагом обновляли классы.– Классным комнатам за эти три года придали современный вид. Светло, уютно, мебель подобрана исходя из требований «Новой украинской школы», – рассказывает директор Андреевского лицея Наталья Осипенко. – За два года капитальный ремонт корпуса сделан, перекрыта кровля начальной школы. Конечно, это энергосбережение.А недавно в лицее отремонтировали спортивный зал – и дети, и педагоги ждали этого события много лет. Теперь здесь проходят уроки физкультуры, занятия спортивных секций, а по вечерам – спортивные соревнования, в которых участвуют взрослые жители громады.– Когда есть такое покрытие, когда ты бегаешь не по полу, который может провалиться, когда есть специальное оборудование, где можно выполнять упражнения, детям комфортно учиться, интереснее заниматься, – отмечает учитель физкультуры Сергей Грищенко.– Кегичевская громада на должном уровне по развитию – и по утеплению, и по обновлению инфраструктуры, и по закупке нового оборудования. Мы также проинспектировали спортивный зал, который очень долго ждал ремонта. Теперь у детворы и у взрослых есть возможность и зимой заниматься спортом. Кроме того, рядом имеется открытая площадка, где можно играть в футбол.И дальше в планах – работать над энергосбережением в заведении и обновлять материально-техническую базу.И по традиции в ходе рабочей поездки в Кегичевскую громаду Юлия Светличная провела личный прием граждан. Люди обращались с просьбами о предоставлении материальной помощи на лечение, содействии в решении вопроса качества мобильной связи в селе Бессарабовка, улучшения автобусного сообщения сел Медведевка, Власовка, Лозовая с Красноградом.– Вопросы по лечению людей, по развитию громады, по налаживанию автотранспортного сообщения между населенными пунктами ОТГ, вопросы личного характера, которые мы решили на месте, вопросы трудоустройства... Людям сейчас сложно решать эти проблемы и найти деньги, чтобы выжить. «Блок Светличной «Разом!» настаивает, чтобы именно в эти трудные времена в областном бюджете были выделены средства на материальную помощь, – подчеркнула Юлия Светличная.Лидер партии заверила, что представители «Блока Светличной «Разом!» и в дальнейшем будут отстаивать интересы жителей региона.В ходе рабочей поездки на Красноградщину Юлия Светличная вместе с депутатами Харьковского областного совета от Блока «Разом!» провела встречи с руководством громады и местными жителями, обсудила развитие района и решение важных для громады проблем. И конечно же, не обошлось без непосредственного общения с людьми на личном приеме народного депутата.– Вопросы касались разных сфер и личных вопросов, в которых необходимо помочь. Очень многие обращаются за помощью в лечении, потому что на сегодняшний день доходы маленькие, расходы большие, в том числе на коммуналку. И у людей не хватает средств для того, чтобы привести себя в порядок, оплатить лечение, – рассказывает Юлия Светличная. – Конечно, будем делать все, чтобы помогать жителям Красноградщины – и в личных вопросах, и в вопросах развития громады, и в вопросах социального развития территорий.Рабочий день народного депутата завершился праздником в Доме культуры, где Юлия Светличная вместе с председателем Красноградской общины Светланой Кривенко и депутатом Красноградского районного совета от Блока Светличной «Разом!» Евгением Третьяковым передали призы участникам и победителям конкурса «Рождественский веночек».Народный депутат не словами, а реальными делами поддерживает медиков Харьковщины, которые оказались на передовой в борьбе с коронавирусом. Представители «Блока Светличной «Разом!» неоднократно оказывали помощь медучредждениям региона, предоставляя средства индивидуальной защиты во время пандемии.– Мы с первой волны короновируса оказывали помощь медучреждениям, особенно уделяли внимание предоставлению материалов и средств индивидуальной защиты медикам, – говорит Юлия Светличная. – Это необходимо, чтобы их обезопасить, потому что если врач заболеет, то некому будет лечить. Уверена, постепенно мы будем выходить из карантина и жизнь наладится, и экономика наладится, и мы вернемся к нормальному ритму жизни.Вот и сейчас помощь получили медицинские работники Сахновщинской громады. Медицинский центр работает в рамках первичного звена, оказывает помощь населению, имеющему декларации с врачами, проводит частичную диагностику ковид-инфекции, также занимается вакцинацией населения. А потому для медиков очень важно быть защищенными.– Особенно это касается персонала, который во время забора биоматериала контактирует с больными ковидом или с пациентами с подозрением на коронавирус, – говорит медицинский директор Центра первичной медицинской помощи Сахновщинского поселкового совета Виктор Финтисов. – Хочется сказать большое спасибо Юлии Светличной за оказанную помощь, за предоставление средств индивидуальной защиты. Это очень нам поможет на пороге новой волны коронавируса.Идет очередная волна заболеваемости ковидом. И очень часто медикам не хватает элементарных средств защиты.– Оказали помощь больнице средствами индивидуальной защиты. Сейчас пошла очередная волна заболеваемости ковидом, так что это необходимо. Также нужно врачам несколько сотен защитных костюмов, одноразовые перчатки, респираторы. На первое время больнице хватит, а дальше будем снова привозить, помогать, как мы это всегда и делаем, – говорит депутат Харьковского городского совета от Блока Светличной «Разом!» Александр Абрамов.– Наша команда и Юлия Александровна – все мы будем и в дальнейшем поддерживать медиков. Надеюсь, будет возможность делать полезные дела для громад Харьковской области.Это не первая и не последняя помощь медицинским учреждениям от Блока Светличной «Разом!» и уже становится примером заботы о тех, кто борется с коронавирусом.