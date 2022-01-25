В Украине наблюдается рост цен на продукты питания, и такая тенденция сохранится в 2022 году.

Об этом сообщается на сайте Национального научного центра Институт аграрной экономики (ИАЭ) во вторник, 25 января.Так, в торговых сетях произошло существенно подорожание на овощи борщевого набора: к началу января средняя стоимость капусты белокочанной выросла по сравнению с октябрем-2021 на 54% - до 12,09 грн/кг, лука репчатого – на 26%, также до 12,09 грн/кг, моркови – на 11%, до 9,98 грн/кг, картофеля – на 1%, до 8,76 грн/кг.По данным эксперта ИАЭ Инны Сало, удорожание продуктов питания вызвано отменой тарифных льгот в январе 2021 года, что привело к росту тарифов на электроэнергию в прошлом году на 36,6%, водоснабжения (+10,9%), водоотвода (+17,3%). На рост цен на продукты повлиял также рост платы за аренду помещений, уровня заработной платы работников и транспортных расходов."Цены на тепличные овощи в Украине могут резко вырасти в зимне-весенний период 2022 года. Ценовой скачок предполагается настолько ощутимым, что для большого числа украинских потребителей с низким уровнем доходов свежие помидоры, огурцы и перец в этот период будут практически недоступны", – цитирует ИАЭ своего эксперта.По данным учреждения, стоимость мяса птицы (тушки куриной) выросла с января-2021 к началу января-2022 на 26,6% – до 70,82 грн/кг, сала – на 19,8%, до 90,24 грн/кг, свинины – на 6,8%, до 123,75 грн/кг. По прогнозам ученых ИАЭ, тенденция к повышению цен на основные виды мяса сохранится в перовом полугодии 2022 года и составит 15-20%.Указано, что по состоянию на январь 2022 года средняя цена 1 кг хлеба составляет 30,65 грн, что превышает показатели января прошлого года на 23%. По данным ИАЭ, удорожание энергоресурсов привело к увеличению их части в себестоимости хлебобулочных изделий с 5-7% до 15-20%, что с учетом инфляционного фактора приведет к дальнейшему их подорожанию на 10-25%.Гречневая крупа в начале января 2022 против соответствующего периода прошлого года подорожала на 27,6% – до 47,77 грн/кг, ячневая – до 15,80 грн/кг (+21,7%), пшенная – до 18,42 грн/кг (+5,2%), эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.Помимо того стремительный рост стоимости подсолнечного масла в 2021 году составил 85%, достигнув в начале января 2022 года отметки в 61,5 грн/л, и ожидается ее дальнейшее удорожание у августу 2022 года примерно на 20% – до 75 грн/л.