В ложках-шумовках и половниках, которые экспортировались из Китая в Украину, обнаружена миграция опасных веществ - первичных ароматичных аминов.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.Китайский производитель посуды - Yangjiang Mojiang Industry & Trade Co, экспортер - GUANGDONG EKA INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD UNIT 1201, BLOCK E, POLY WORLD TRADE CENTER."В случае обнаружения указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность", - говорится в сообщении.Амины относятся к органическим соединениям, которые являются производными аммиака. Первичные ароматические амины — амины, у которых замещен один атом водорода. Некоторые амины очень токсичны, и их воздействие может привести к смертельному исходу. Для человека опасно вдыхание паров этих химических веществ и их контакт с кожей. Признаки отравления аминами крови — посинение пальцев, губ, носа, одышка, участившееся сердцебиение и дыхание, потеря сознания. Ароматические амины способны поражать нервную систему и вызывать рак мочевого пузыря у человека. Амины могут мигрировать на пищевые продукты.