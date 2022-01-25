По словам представителей интернет-провайдеров, тарифы будут расти и дальше.

Одной из главных причин является наличие импортной пошлины, которая отразится и на стоимости самих услуг для уже существующих абонентов.Об этом сообщает сайт Ubr.ua.По мнению директора интернет-провайдера NetAssist Максима Тульева, если ситуация не изменится, то очень скоро стоимость интернета взлетит в цене на 20%.Он пояснил, что у интернет-провайдеров очень конкурентный рынок, маржа там очень маленькая.– Поэтому единственное, что мы сможем сделать – это переложить 23,5% (размер пошлины, — ред.) на плечи пользователей. Мы ожидаем подъем цен на интернет, на подключение и абонплату где-то на 20%. А вы сами знаете, кому сказать спасибо, – отмечает Тульев.В то же время, как говорят эксперты, шансы того, что импортные пошлины отменят – есть. Но наиболее вероятным сценарием может стать выведение из-под номенклатуры импорта, по отношению к которому применяются специальные таможенные правила. То есть это будет касаться товаров, которые не производятся в Украине. Ведь главная цель лоббистов – вовсе не интернет-кабели, а огромный рынок силового кабеля, за который борьба еще точно будет продолжаться.Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году тарифы на интернет могут существенно вырасти. Среди причин — стоимость топлива, электричества и других ресурсов, заявил член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.