Около 4 тыс. 200 простейших укрытий размещены в жилых домах Харькова.Об этом 25 января при осмотре одного из них на ул. Дизельной, 16 сообщил журналистам заместитель начальника управления Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Виктор Широкий.
- Идет процесс расчистки и подготовки простейших укрытий – подвальных помещений. В последнее время эта работа активизировалась как самими жителями домов, так и КП «Жилкомсервис», на балансе которого они находятся, - отметил Виктор Широкий.
По его словам, простые укрытия рассчитаны на пребывание людей от 1 до 4 часов. Кроме того, в городе есть более 300 защитных сооружений гражданской защиты – это простые и противорадиационные укрытия, предназначенные для персонала предприятий, которые продолжают работу в особый период. Также есть сооружения двойного назначения – метрополитен, подземные паркинги и переходы, где можно спрятаться при возникновении чрезвычайных ситуаций. Всего в укрытиях всех типов может разместиться более 1,5 млн жителей города.
Заместитель начальника управления также отметил, что, согласно законодательству, жильцы многоквартирного дома - совладельцы подвального помещения и могут хранить там личные вещи. Поэтому следует понимать, что такое помещение со временем теряет защитные функции. При этом он отметил, что жители, в домах которых нет подходящих укрытий, смогут укрыться в соседних домах или близлежащих станциях метро.
По словам замначальника управления, информация о доступных укрытиях контролируется и уточняется. Узнать, где есть ближайшее укрытие, можно в районных администрациях, КП «Жилкомсервис» и КП «ГИЦ». Также в городе была создана онлайн-карта с соответствующими адресами, данные на которой постоянно обновляются.
Заместитель начальника управления напомнил, что в случае чрезвычайной ситуации прозвучит сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Если человек услышит звуки сирен, то сможет узнать причины подачи сигнала и действия первой необходимости по телевидению, радио и другим источникам информации, которые сразу об этом должны сообщить. В укрытие нужно взять необходимые вещи – документы, воду, деньги, продукты первой необходимости, лекарства.
Напомним, что на домах, где есть подвалы, предназначенные для укрытия, есть указатели и информация с номерами телефонов КП «Жилкомсервис», где можно взять от них ключи. Если указателей нет, то их должны изготовить и разместить. Также КП «Жилкомсервис» может изготовить дубликаты ключей для ответственных жителей.