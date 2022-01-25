Исследование, опубликованное в Journal of Gerontology: Medical Sciences, показало, что степень усталости, которую некоторые виды деятельности вызывают у пожилого человека, может предсказать вероятность смерти в ближайшие три года.

За проведение работы отвечали специалисты из Питтсбургского университета. Это исследование стало первым, указывающим на то, что физическая утомляемость может быть показателем ранней смерти.Пожилые люди, которые набрали самые высокие баллы усталости, имели в два раза больше шансов умереть в следующие 2,7 года по сравнению со сверстниками, которые уставали меньше. Ведущим автором исследования была доктор Нэнси В. Глинн, доцент кафедры эпидемиологии в Высшей школе общественных наук Питтсбургского университета. Совместно с коллегами она использовалась шкалу утомляемости для оценки почти трех тысяч человек в возрасте 60 лет и старше. Участники оценивали усталость по шкале от нуля до пяти после неторопливой 30-минутной прогулки, уборки дома или тяжелой работы в саду.После учета различных факторов, влияющих на смертность, команда обнаружила, что участники, набравшие 25 баллов или выше, имели в 2,3 раза больше шансов умереть через 2,7 года. Глинн отмечает, что занятия спортом повышают выносливость человека, а следовательно, сказываются на утомляемости. Таким образом физическая активность может продлить жизнь.