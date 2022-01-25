По мнению аналитиков, из-за провальной геополитики в России падает курс рубля.

В России продолжает падение курс национальной валюты, а также государственный фондовый рынок. По состоянию на 25 января, курс рубля снизился до 79 рублей за доллар и 89 рублей за евро. Кроме того, из-за выросших геополитических рисков вокруг России обвалился рынок акций. В частности, индексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии снизились на 5,93-8,11%.Акции "Газпрома" во вторник упали на 7,3%, Сбербанка - на 10,3%, "Роснефти" - на 9,8%. Эксперты сходятся во мнении, что основной причиной падения рынков является государственная геополитика.