В Харьковской области произошла смертельная авария с участием двух грузовиков и внедорожника.

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на трассе в районе поселка Коротич. По информации правоохранителей, сообщение об аварии с участием двух грузовиков и внедорожника поступило в полицию 25 января в 16:34.На данный момент известно о гибели одного человека, еще трое граждан получили травмы разной степени тяжести. Полицейские продолжают осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства ДТП.Напомним, что ранее в смертельной аварии с участием грузовика погибло трое людей