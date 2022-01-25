Харьковская врач-анестезиолог рассказала о сложностях работы с ковид-пациентами.

Украину накрыла очередная волна короновирусной инфекции, из-за чего харьковские медработники снова в состоянии повышенной готовности.Наталья работает анестезиологом Валковской больницы. Говорит, что уже два года работает с пациентами, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. По словам медика, лечить заболевание сложно, а главная причина – течение заболевания предугадать невозможно.«Не готовы морально ни родственники пациентов, ни сами пациенты к течению заболевания. В некоторых состояниях прогрессировала болезнь очень быстро. Мы не успевали ничего поделать в этот момент. Схема лечения, которую дает нам Минздрав – она действенна. Очень важна, кроме лечения медикаментами, моральная поддержка родственников», - рассказывает Наталья.Врач вспоминает, что в прошлую волну, когда активно распространялся штамм Дельта, все места в больницах были заполнены почти за один день. Впоследствии пациентов просто не принимали – отвозили в Харьков или другие районы области.Проблем, как в Валковской больнице, так и в других медицинских учреждениях области, принимающих ковид-пациентов, достаточно. В частности, об этом журналистам рассказал главный врач Валковской Центральной районной больницы Артем Ковалев.«В первую очередь, основная проблема была с поставкой кислорода. У нас отсутствует кислородная бочка или кислородная станция, поэтому мы постоянно ездили в город Харьков за кислородом. Это три ходки за день и ночью тоже наша машина ездит, заправляет баллоны, привозит и мы предоставляем кислородную терапию», - сообщает Артем Ковалев.Как рассказали в больнице, медикам пообещали купить новую кислородную станцию весной, однако что касается лекарств, то сегодня есть лишь минимальный набор лекарств для лечения коронавирусной инфекции.«Должны покупать более качественные и дорогостоящие лекарственные средства, которые больница не в состоянии купить сейчас. Например, СКЛ 03:25 Ремдесевир мы не получали ни разу», - рассказывает руководитель больницы.В прошлом году в Валковской больнице были задолженности по зарплате и долги по выплате ководных надбавок врачам. Тогда медики выходили на акции протеста. По словам главного врача – на сегодняшний день новый год начался уже без долгов. Однако Ковалев отмечает, что новая волна принесет новые вызовы для медиков и станет очередным испытанием на прочность для чиновников, которые должны были использовать время затишья для подготовки к новому штамму «Омикрон».