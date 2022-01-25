Более полутора тысяч харьковских бизнесменов стали участниками массовой акции предпринимателей.

В Киеве прошла очередная акция протеста у стен Верховной Рады, на которую приехали более полутора тысяч харьковских предпринимателей. Во время акции митингующие пытались штурмовать здание парламента, произошли столкновения между протестующими и силовиками, некоторых протестующих задержали правоохранители.Сообщается, что митингующие выступают против тотальной фискализации и надеются, что власть их наконец-то услышит. Также среди требований участников протеста - сохранение упрощенной системы налогообложения, отмена обязательного ввода кассовых аппаратов и нормальные условия для ведения бизнеса.