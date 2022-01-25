Заместитель директора частной харьковской школы будет отвечать в суде за падение ворот на шестилетнего мальчика.

Как ранее сообщал Вечерний Харьков , 14 сентября, правоохранители получили сообщение о том, что на школьном стадионе частной школы на улице Академика Павлова футбольные ворота упали на шестилетнего школьника. В результате серьезных травм ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.По версии следствия, виновником происшествия является заместитель директора лицея, который не обеспечил безопасность использования футбольных ворот.Если его вина будет доказана в суде, работнику лицей грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.