Правоохранители сообщили о подозрении главному агроному частного акционерного общества по факту загрязнения земельных участков.

Согласно выводам следствия, из-за халатности главного агронома на улице Драгомировская в Харькове была организована незаконная свалка мусора.Указанные действия повлекли за собой превышение предельно допустимых коэффициентов по загрязняющим веществам. Площадь указанных земельных участков, которые расположены возле месторасположения на улице Драгомировская составляет более 5000 квадратных метров.В результате нарушения главным агрономом требований Законов Украины «Об отходах», «Об охране земель» и Земельного кодекса Украины создана опасность для окружающей среды, а также нанесен ущерб государству на сумму свыше 6,3 миллиона гривен.Если вина агронома будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.