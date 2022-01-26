Харьковская область в пятерке регионов по новым случаям коронавирусной инфекции.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1506 случаев коронавирусной инфекции, 333 человека выздоровели, 8 - скончались.
Так, по состоянию на 26 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 258636 случаев заболевания, 235709 человек выздоровели, 6557 - скончались.