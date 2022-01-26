До конца года остается 339 дней.26 января во всем мире отмечают Международный день таможенника, День Австралии и Всемирный день экологического образования.
В Украине - День Объединенного оперативного командования ВСУ и День аудиторской службы, в Латвии - День международного признания Латвийской Республики, в США - День государственности штата Мичиган, День супругов, День арахиса в карамели и День зелёного сока, День табличного процессора "1-2-3", День ободрения "Жабьей лощины", День зубного сверла, в Австралии - Тараканьи бега, в Индии - День республики, в Японии - День защиты культурных ценностей от пожаров, в Уганде - День свободы, в Панаме - День инженера и архитектора, а в Доминикане - День Дуарте.
Православная церковь сегодня почитает святых Ермила и Стратоника.
26 января именины у Елеазара, Петра, Иакова и Максима.
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