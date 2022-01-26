В Минздраве опубликовали показатели эпидемиологической опасности в регионах Украины.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 26 января Харьковская область находится в «желтой зоне» карантина из-за превышения показателей эпидемиологической опасности.
В частности, в регионе более чем в шесть раз превышен уровень заболеваемости – 469 случаев на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также на грани максимально допустимого находится коэффициент обнаружения случаев болезни – 19,8% при максимально допустимых 20%.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 31,6%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1506 случаев коронавирусной инфекции, 333 человека выздоровели, 8 - скончались.
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