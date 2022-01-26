В полиции рассказали, сколько ДТП произошло в Харьковской области в 2021 году.

Согласно официальной информации ГУНП, за 2021 год на территории Харьковской области произошло 2812 ДТП. В результате аварий погибли 148 человек (2020 год – 105 человек) и получили телесные повреждения разной степени тяжести 795 человек (2020 год – 930 человек).232 аварии произошли с участием детей (2020 год – 230 ДТП). В результате происшествий погибли 11 детей (в 2020 – 4 ребенка), из которых 7 в качестве пешеходов и 4 – пассажиры авто.Также в 2021 году в авариях получили телесные повреждения 197 детей (2020 год – 190 детей): 89 детей были травмированы в качестве пассажиров транспортных средств, 82 ребенка – в качестве пешеходов, 21 ребенок – в качестве водителей транспортных средств, 5 детей – в качестве велосипедистов.По данным правоохранителей, основными причинами ДТП является нарушение правил маневрирования (34,4%) и превышение скорости (30,7%). Основной причиной ДТП с погибшими и травмированными является превышение безопасной и установленной скорости движения (63,5% от общего количества всех ДТП).Сообщается, что большая часть аварий с погибшими или травмированными происходила по пятницам и субботам в вечернее время.