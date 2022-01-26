Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разные симптомы, именно поэтому тест на COVID-19 следует делать при любых признаках ОРВИ. Об этом рассказали в украинском Минздраве.

лицам с подозрением на COVID-19;

лицам с признаками других ОРВИ;

лицам с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

К примеру, симптомами коронавируса, в том числе и нового штамма «Омикрон», могут быть насморк, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос.То есть симптомы COVID-19 могут походить на простуду и не иметь специфических признаков. В то же время тестирование помогает медикам выявить болезнь, назначить пациенту соответствующее лечение и вовремя изолировать больного, чтоб уменьшить пути передачи инфекции.В настоящее время бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь.Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 следующим категориям:Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился быстрый скрининговый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Если же экспресс-тест оказался положительным, то подтверждение методом ПЦР не является обязательным.Направление на бесплатное тестирование обязано предоставить семейный врач. Если он по разным причинам отказывается предоставить такое направление или у вас нет семейного врача, обращайтесь на горячую линию Минздрава