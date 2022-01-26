Список отключений опубликовали в КП "Харьковводоканал".

Холодногорский район: пр. Науки, 26 (стояк) до 20:00 26.01.22 г.; ул. 23 Августа, 51, пр. Победы, 61 (п. №9) до 20:00 27.01.22 г.

Киевский район:ул. Костомаровская, 14 до 17:00 26.01.22 г.; б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 26.01.22 г.

Московский район:ул. Бучмы, 34-б (п. №3, стояк), 50 (п. №4, стояк) до 17:00 26.01.22 г.

Немышлянский район:ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк), шоссе Салтовское, 260 (п. №1, стояк) до 17:00 26.01.22 г.

Новобаварский район:ул. Власенко, 22 (п. №3), ул. Дмитриевская, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 26.01.22 г.

Основянский район:шоссе Мерефянское, 18-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 26.01.22 г.

Слободской район: пр. Льва Ландау, 16 (п. №6, стояк), ул. Костычева, 17 (стояк) до 17:00 26.01.22 г.

Как сообщает пресс-службе коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: