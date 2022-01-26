Жители Харькова зарегистрировали петицию с просьбой расширить выезд на Окружную Дорогу.Харьковчанин Максим Гузенко зарегистрировал петицию на сайте городского совета с просьбой расширить выезд на Окружную дорогу с улицы Леся Сердюка. По словам автора, дорога не справляется с трафиком машин, поэтому развязке необходима реконструкция.
«Прошу рассмотреть вопрос с расширением выезда на окружную, на участке улицы Леся Сердюка, а конкретно от перекрестка Натальи Ужвий и до окружной. Сейчас там одна полоса в сторону окружной, и достаточно места, чтоб проложить вторую, которой очень не хватает, и люди в основном пытаются ехать по обочине», - пишет харьковчанин.
Максим Гузенко также сообщает, что из-за недостаточной ширины дороги в часы пик там образуется пробка, в которой приходится стоять и городскому транспорту.