В Новобаварском районе Харькова произошел пожар в частном доме.

Согласно официальной информации ГСЧС, накануне вечером, 25 января, на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Старогригорьевская произошел пожар в частном доме.К месту пожара сразу же были направлены два отделения пожарно-спасательной части, на момент прибытия которых огонь успел распространиться на 15 квадратных метров и перекинуться на крышу.В результате пожара пострадавшая 72-летняя жительница дома, которая получила ожоги ног. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя два часа после вызова.