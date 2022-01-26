В Новобаварском районе Харькова произошел пожар в частном доме.

Согласно официальной информации ГСЧС, накануне вечером, 25 января, на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Старогригорьевская произошел пожар в частном доме.

К месту пожара сразу же были направлены два отделения пожарно-спасательной части, на момент прибытия которых огонь успел распространиться на 15 квадратных метров и перекинуться на крышу.

В результате пожара пострадавшая 72-летняя жительница дома, которая получила ожоги ног.  Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя два часа после вызова.

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