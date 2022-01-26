Ему грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

25 января возле одного из домов по переулку Шевченковскому правоохранители задержали харьковчанина, у которого было 70 пакетов с особо опасным психотропным веществом PVP. Их он должен был разложить в Киевском районе Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.24-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения в целях сбыта особо опасного психотропного вещества в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.Напомним, ранее в Харькове задержали очередного "закладчика".