Он упал на крышу пристроенного к дому одноэтажного магазина и получил многочисленные травмы.

Инцидент произошел утром 26 января на улице 23 Августа. Мужчина выпал из окна 5-го этажа на крышу пристроенного у дому одноэтажного магазина и получил многочисленные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.По прибытию на место спасателей было установлено, что 54-летний пострадавший находится на крыше магазина. У него подозрение на перелом позвоночника, а также нижних конечностей. Он нуждался в немедленной медицинской помощи.С помощью пожарной лестницы к пострадавшему поднялись медики бригады скорой помощи и спасатели. После проведенного медиком осмотра и обезболивания спасатели закрепили мужчину на спинальном щите. Затем с помощью пожарных стремянок и спасательных веревок спустили его с крыши и погрузили в карету скорой.Одно отделение ГСЧС отправилось вместе с бригадой медиков в больницу, чтобы уже там помочь переложить травмированного со щита в специальную медицинскую каталку.Вся спасательная операция заняла около часа.