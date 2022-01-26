В Харькове скончался заслуженный врач Украины Евгений Хворостов.

26 января ушел из жизни один из основателей медицинского факультета Каразинского университета, заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой хирургических болезней медицинского факультета, профессор Евгений Дмитриевич Хворостов. Об этом сообщили в пресс-службе университета."Евгений Дмитриевич одним из первых в Украине и первым в Харькове выполнил лапароскопическую холецистэктомию. Под его руководством работники выполняли современные малоинвазивные оперативные вмешательства с использованием низких температур в лечении больных желчнокаменной болезнью, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки", - говорится в сообщении.В университете отмечают, что Хворостов был учителем для поколений врачей и ученых, другом и опорой для коллектива кафедры, факультета и университета, непревзойденным хирургом, педагогом и просто светлым и добрым человеком.Коллектив ХНУ имени Каразина выразил соболезнование родным и близки Евгения Хворостова.