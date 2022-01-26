В результате аварии водители получили ушибы.

Авария произошла 26 января в 7:30 по улице Клочковской. Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области, 36-летняя водитель «BMW» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2110» под управлением 66-летнего мужчины и с «Volkswagen Transporter» под управлением 45-летнего водителя.

Информация зарегистрирована в Едином учете.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, на дорогах Харьковщины за год выросло количество погибших в ДТП.

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