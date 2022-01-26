Сегодня весь мир столкнулся с такой серьезной проблемой, как подростковая наркомания. В Украине склонность к наркотикам выявляют у детей в 10–12 лет. Какие программы противодействия распространения наркотиков работают на Харьковщине и насколько они эффективны?



Наркодилеры регулярно наведываются в школы

«Потребители» лишились яда

Telegram чат-бот «закрывает» наркомагазины

Viber-бот «ловит» дилеров и мошенников

Одной из глобальных проблем во всем мире является употребление наркотиков среди подростков и молодежи, отмечает врач Харьковского областного наркологического диспансера Катерина Чуева.– Среди украинских подростков 11–15 лет курят почти 63%. Опыт употребление алкоголя имеют почти 90%, а наркотических вещества – до 40%. На данный момент склонность к наркотикам выявляется приблизительно в возрасте 10–12 лет, – приводит неутешительную статистику врач. – В Харькове сегодня средний возраст, в котором дети пробуют наркотические вещества, – в среднем 14 лет.Катерина Чуева рассказала, что в Харькове на базе областного наркологического диспансера реализовываются лечебные программы по своевременной диагностике наркотической зависимости на начальных этапах ее формирования, профилактики и реабилитации больных наркоманией.– В нашем диспансере работает подростковый нарколог, на профилактическом учете у него состоят более 700 подростков, которые находятся под патронажным наблюдением наших сотрудников, – говорит врач. – Мы приглашаем на мониторинговые консультации их родителей, назначаем психокоррекционную поддержку для юношей и девушек, стабилизационные лечебные меры для превенции поведенческих расстройств и при необходимости привлекаем специалистов кафедры наркологии.При этом Катерина Чуева отмечает, что количество наркозависимых подростков значительно больше и может увеличиться в разы.– Растет количество обращений к нам родителей, которые указывают на наличие признаков поведенческих нарушений, состояние опьянения, вызванного не только алкогольными напитками, но и лекарствами, субстанциями неизвестного происхождения, которые покупались в аптечной сети, уличных закладках и у наркодилеров, «навещающих» школы, лицеи и вузы, – говорит медик.По информации начальника Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН Нацполиции Назария Шапальчука, за прошлый год полицейские изъяли из незаконного оборота более 176 килограммов наркосредств и психотропных веществ, к «потребителям» не попало более 80 тысяч доз яда. Примерная стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 36 миллионов гривен. Кроме того, ликвидированы четыре мощные нарколаборатории, изъяты около 500 литров прекурсоров.– По результатам принятых мер за 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 3851 уголовное производство в сфере наркобизнеса, по 3340 производствам злоумышленникам сообщено о подозрении, – рассказал Назарий Шапальчук. – В декабре 2021 года было уничтожено около 400 килограммов наркотических веществ и прекурсоров общей стоимостью около пяти миллионов гривен.Сегодня основной источник распространения наркотиков – интернет, поэтому борьба с ядовитыми веществами перекочевала в сеть.19 сентября 2019 года был презентован Telegram-чат-бот «СтопНаркотик». За время его работы пользователи прислали на проверку более 5,4 тысячи изображений с рекламой электронных адресов интернет-наркомагазинов, более 46,3 тысячи электронных адресов в мессенджере Telegram, более 2,4 тысячи гиперссылок на веб-сайты. При непосредственной помощи пользователей чат-бота удалось заблокировать 3151 электронный адрес в мессенджере Telegram, который использовали злоумышленники для незаконного сбыта наркотиков через интернет, в том числе 20 наркомагазинов.– К пользователям чат-бота присоединились 44 тысячи человек, в том числе жители временно оккупированных территорий Украины, – отметил помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков. – За два года работы Telegram-чат-бот «СтопНаркотик» приобрел популярность и за пределами нашего государства – с его с просьбой о блокировке наркоадресов обращаются не только жители Украины, но и других стран, например, Молдовы, Казахстана, Израиля.В декабре прошлого года полицейские презентовали Viber-бот «СтопНаркотик» – для привлечения пользователей мессенджера к блокированию электронных адресов, которые используют злоумышленники для незаконного сбыта наркотиков.По словам сотрудника областного управления полиции Алексея Рвачева, с помощью чат-бота «СтопНаркотик» пользователи Viber могут отправлять в базу чат-бота новые электронные адреса (в Telegram, веб-сайты, электронную почту), «рекламу» которых они обнаружили на улицах населенных пунктов или увидели в интернете. Это могут быть адреса, которые используют злоумышленники по таким направлениям, как распространение наркотиков, мошенничество разных видов, подделка денег, ковид-документов, насилие, сутенерство, приглашение в «группы смерти», адреса наркопритонов и сведения о наркосбытчиках.