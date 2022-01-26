Сегодня весь мир столкнулся с такой серьезной проблемой, как подростковая наркомания. В Украине склонность к наркотикам выявляют у детей в 10–12 лет. Какие программы противодействия распространения наркотиков работают на Харьковщине и насколько они эффективны?Одной из глобальных проблем во всем мире является употребление наркотиков среди подростков и молодежи, отмечает врач Харьковского областного наркологического диспансера Катерина Чуева.
– Среди украинских подростков 11–15 лет курят почти 63%. Опыт употребление алкоголя имеют почти 90%, а наркотических вещества – до 40%. На данный момент склонность к наркотикам выявляется приблизительно в возрасте 10–12 лет, – приводит неутешительную статистику врач. – В Харькове сегодня средний возраст, в котором дети пробуют наркотические вещества, – в среднем 14 лет.
Наркодилеры регулярно наведываются в школы
Катерина Чуева рассказала, что в Харькове на базе областного наркологического диспансера реализовываются лечебные программы по своевременной диагностике наркотической зависимости на начальных этапах ее формирования, профилактики и реабилитации больных наркоманией.
– В нашем диспансере работает подростковый нарколог, на профилактическом учете у него состоят более 700 подростков, которые находятся под патронажным наблюдением наших сотрудников, – говорит врач. – Мы приглашаем на мониторинговые консультации их родителей, назначаем психокоррекционную поддержку для юношей и девушек, стабилизационные лечебные меры для превенции поведенческих расстройств и при необходимости привлекаем специалистов кафедры наркологии.
При этом Катерина Чуева отмечает, что количество наркозависимых подростков значительно больше и может увеличиться в разы.
– Растет количество обращений к нам родителей, которые указывают на наличие признаков поведенческих нарушений, состояние опьянения, вызванного не только алкогольными напитками, но и лекарствами, субстанциями неизвестного происхождения, которые покупались в аптечной сети, уличных закладках и у наркодилеров, «навещающих» школы, лицеи и вузы, – говорит медик.
«Потребители» лишились яда
По информации начальника Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН Нацполиции Назария Шапальчука, за прошлый год полицейские изъяли из незаконного оборота более 176 килограммов наркосредств и психотропных веществ, к «потребителям» не попало более 80 тысяч доз яда. Примерная стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 36 миллионов гривен. Кроме того, ликвидированы четыре мощные нарколаборатории, изъяты около 500 литров прекурсоров.
– По результатам принятых мер за 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 3851 уголовное производство в сфере наркобизнеса, по 3340 производствам злоумышленникам сообщено о подозрении, – рассказал Назарий Шапальчук. – В декабре 2021 года было уничтожено около 400 килограммов наркотических веществ и прекурсоров общей стоимостью около пяти миллионов гривен.
Telegram чат-бот «закрывает» наркомагазины
Сегодня основной источник распространения наркотиков – интернет, поэтому борьба с ядовитыми веществами перекочевала в сеть.
19 сентября 2019 года был презентован Telegram-чат-бот «СтопНаркотик». За время его работы пользователи прислали на проверку более 5,4 тысячи изображений с рекламой электронных адресов интернет-наркомагазинов, более 46,3 тысячи электронных адресов в мессенджере Telegram, более 2,4 тысячи гиперссылок на веб-сайты. При непосредственной помощи пользователей чат-бота удалось заблокировать 3151 электронный адрес в мессенджере Telegram, который использовали злоумышленники для незаконного сбыта наркотиков через интернет, в том числе 20 наркомагазинов.
– К пользователям чат-бота присоединились 44 тысячи человек, в том числе жители временно оккупированных территорий Украины, – отметил помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков. – За два года работы Telegram-чат-бот «СтопНаркотик» приобрел популярность и за пределами нашего государства – с его с просьбой о блокировке наркоадресов обращаются не только жители Украины, но и других стран, например, Молдовы, Казахстана, Израиля.
Viber-бот «ловит» дилеров и мошенников
В декабре прошлого года полицейские презентовали Viber-бот «СтопНаркотик» – для привлечения пользователей мессенджера к блокированию электронных адресов, которые используют злоумышленники для незаконного сбыта наркотиков.
По словам сотрудника областного управления полиции Алексея Рвачева, с помощью чат-бота «СтопНаркотик» пользователи Viber могут отправлять в базу чат-бота новые электронные адреса (в Telegram, веб-сайты, электронную почту), «рекламу» которых они обнаружили на улицах населенных пунктов или увидели в интернете. Это могут быть адреса, которые используют злоумышленники по таким направлениям, как распространение наркотиков, мошенничество разных видов, подделка денег, ковид-документов, насилие, сутенерство, приглашение в «группы смерти», адреса наркопритонов и сведения о наркосбытчиках.