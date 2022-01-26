В Харькове у мужчины, накопившего долги за оплату потребленных услуг ЖКХ, отобрали автомобиль.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель начальника Восточного межрегионального управления Министерства юстиции – начальник Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковской области Сергей Разумный.Так, харьковчанин задолжал КП "Харьковские теплосети" 130 тысяч гривен.Из-за долгов за "коммуналку" государственный исполнитель Московского района совместно с полицией конфисковали у харьковчанина автомобиль Nissan Leaf и доставили его на площадку для продажи.