В Харькове у мужчины, накопившего долги за оплату потребленных услуг ЖКХ, отобрали автомобиль.Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель начальника Восточного межрегионального управления Министерства юстиции – начальник Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковской области Сергей Разумный.
Так, харьковчанин задолжал КП "Харьковские теплосети" 130 тысяч гривен.
Из-за долгов за "коммуналку" государственный исполнитель Московского района совместно с полицией конфисковали у харьковчанина автомобиль Nissan Leaf и доставили его на площадку для продажи.