В полиции рассказали подробности утренней аварии в центре Харькова.Как ранее сообщало издание "Вечерний Харьков", авария произошла 26 января в 7:30 по улице Клочковской. Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области, 36-летняя водитель «BMW» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2110» под управлением 66-летнего мужчины и с «Volkswagen Transporter» под управлением 45-летнего водителя.
В полиции рассказали, что за рулем BMW находилась полицейская.
«Она была трезвая, находилась вне службы и управляла частным автомобилем. Для выяснения всех обстоятельств происшествия Харьковским райуправлением полиции №3 назначено служебное расследование», - сообщили в ГУНП.