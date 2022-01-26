Злоумышленник купил психотропные препараты через интернет, чтоб продавать их в качестве закладок. Ему сообщили о подозрении в преступлении.

Как рассказали в прокуратуре со ссылкой на выводы следствия, 23-летний харьковчанин заказал через мессенджер психотропные вещества, которые позже получил по почте для дальнейшего сбыта на территории города Харькова.25 января возле одного из домов по переулку Шевченковскому харьковчанина задержали и обнаружили при нем 70 пакетов с наркотиками, которые злоумышленник планировал распространить в виде закладок.Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.