Жительница Харьковской области под воздействием алкоголя сообщила о том, что в Чугуеве заминирована школа.

По данным полиции, 26 января в 02:55 на линию «102» поступило сообщение о том, что в одной из школ Чугуева заложена бомба. Полицейские провели осмотр всех учебных заведений города и не обнаружили взрывоопасные предметы.При проверке номера мобильного телефона, следователи установили личность гражданки, которая вероятно причастной к правонарушению. Ею оказалась 43-летняя жительница Краснокутского района Харьковской области. Как сообщили в ведомстве, женщина была с очевидными признаками алкогольного опьянения.Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления. Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.