С точки зрения биологии авокадо по праву можно отнести к фруктам. Потому что плод растет на дереве, а внутри у него есть большая твердая косточка. И хотят небольшое количество сахара, содержащееся в мякоти, свойственно скорее овощам, тем не менее авокадо все-таки принято считать фруктом.Вкус авокадо может удивить: его нежная консистенция напоминает сливочное масло, а послевкусие — кедровые орешки. В авокадо нет привычной сладости, которая присуща другим фруктам. Но в этом и заключается его преимущество — нейтральный вкус хорошо сочетается с различными продуктами питания.
Чаще всего экзотический плод используют в качестве овоща. Его добавляют в салаты, которые заправляют солеными и кислыми соусами. Рецептов сладких десертов из авокадо меньше, хотя они тоже существуют.
Чтобы правильно выбрать фрукт, нужно знать несколько секретов.
Плод имеет шаровидную или грушевидную форму от 5 до 20 сантиметров в длину. Спелые плоды покрыты тонкой темно-зеленой слегка шероховатой кожицей. Чтобы правильно выбрать фрукт, следует смотреть не на цвет кожуры, а на упругость плода. Как это проверить? Просто возьмите авокадо и слегка надавите пальцами: если почувствовали сопротивление, значит, плод спелый. Если вмятина быстро выровнялась – плод спелый, если осталась – он уже перезрел и может быть гнилым.
Если авокадо очень твердое – его лучше не брать, потому что никакого вкуса вы не почувствуете. Но фрукт может дозреть и дома – правда, для этого нужно несколько дней. Положите плод в бумажный пакет и оставьте в темном месте на два-три дня, но постоянно проверяйте, чтобы не пропустить момент, когда спелый авокадо начнет портиться.
Если на кожуре есть коричневые пятна или вмятины – фрукт гнилой. Авокадо нельзя долго хранить, поскольку оно довольно быстро портится. Но если держать при температуре не выше десяти градусов, процесс можно замедлить.
Если вы не собираетесь использовать его сразу, заверните в бумагу и положите в холодильник, в отделение для овощей. Там он может пролежать до 14 дней. В случае, если авокадо уже разрезано, хранить его можно лишь два-три дня, перед этим необходимо полить соком лимона, чтобы избежать потемнения мякоти, а затем завернуть в пищевую пленку.
Плод можно замораживать, смели предварительно очистить, удалить косточку и немного полить лимонным соком. В этом случае он сохраняет все свои качества и вполне пригоден для приготовления различных блюд.