С точки зрения биологии авокадо по праву можно отнести к фруктам. Потому что плод растет на дереве, а внутри у него есть большая твердая косточка. И хотят небольшое количество сахара, содержащееся в мякоти, свойственно скорее овощам, тем не менее авокадо все-таки принято считать фруктом.

Вкус авокадо может удивить: его нежная консистенция напоминает сливочное масло, а послевкусие — кедровые орешки. В авокадо нет привычной сладости, которая присуща другим фруктам. Но в этом и заключается его преимущество — нейтральный вкус хорошо сочетается с различными продуктами питания.Чаще всего экзотический плод используют в качестве овоща. Его добавляют в салаты, которые заправляют солеными и кислыми соусами. Рецептов сладких десертов из авокадо меньше, хотя они тоже существуют.Чтобы правильно выбрать фрукт, нужно знать несколько секретов.Плод имеет шаровидную или грушевидную форму от 5 до 20 сантиметров в длину. Спелые плоды покрыты тонкой темно-зеленой слегка шероховатой кожицей. Чтобы правильно выбрать фрукт, следует смотреть не на цвет кожуры, а на упругость плода. Как это проверить? Просто возьмите авокадо и слегка надавите пальцами: если почувствовали сопротивление, значит, плод спелый. Если вмятина быстро выровнялась – плод спелый, если осталась – он уже перезрел и может быть гнилым.Если авокадо очень твердое – его лучше не брать, потому что никакого вкуса вы не почувствуете. Но фрукт может дозреть и дома – правда, для этого нужно несколько дней. Положите плод в бумажный пакет и оставьте в темном месте на два-три дня, но постоянно проверяйте, чтобы не пропустить момент, когда спелый авокадо начнет портиться.Если на кожуре есть коричневые пятна или вмятины – фрукт гнилой. Авокадо нельзя долго хранить, поскольку оно довольно быстро портится. Но если держать при температуре не выше десяти градусов, процесс можно замедлить.Если вы не собираетесь использовать его сразу, заверните в бумагу и положите в холодильник, в отделение для овощей. Там он может пролежать до 14 дней. В случае, если авокадо уже разрезано, хранить его можно лишь два-три дня, перед этим необходимо полить соком лимона, чтобы избежать потемнения мякоти, а затем завернуть в пищевую пленку.Плод можно замораживать, смели предварительно очистить, удалить косточку и немного полить лимонным соком. В этом случае он сохраняет все свои качества и вполне пригоден для приготовления различных блюд.