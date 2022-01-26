Житель Харькова напал с молотком на гражданина Индии и теперь может сесть за решетку на 15 лет.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, следователи установили, что к преступлению причастен 46-летний харьковчанин, который ранее арендовал часть частного домовладения, где проживает иностранец. Мужчина 22 января пришел в дом и начал наносить удары гражданину Индии. В результате потерпевший получил многочисленные травмы и переломы.По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье за покушение на умышленное убийство.25 января злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.