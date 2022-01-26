У одного из клубов города злоумышленники, угрожая ножом, завладели мобильным телефоном и деньгами харьковчанина.

По информации полиции, 26 января около 3 часов ночи на Московском проспекте двое мужчин подбежали к 18-летнему студенту и, угрожая ему ножом, отобрали деньги и телефон.В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители установили возможную причастность к преступлению двух граждан Азербайджана 18 и 19 лет, студентов одного из Харьковских вузов. У них нашли вещественные доказательства нападения.Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.Как сообщают в полиции, следователи проверяют молодых людей на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области и других областей Украины. За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.