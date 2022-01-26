Злоумышленник нанес потерпевшему резаные раны шеи и грудной клетки, после чего завладел его мобильным телефоном и скрылся.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, сообщение о нападении на 51-летнего мужчину возле мусорника в городе Первомайском поступило в дежурную часть полиции 26 января в 02:48.Возможного подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 46-летний безработный житель Лозовского района, при котором нашли вещественные доказательства нападения.На данный момент мужчина задержан и ему сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения. Также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.