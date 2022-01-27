В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине за последние сутки.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1593 случая коронавирусной инфекции, 381 человек выздоровел, 4 - скончались.Так, по состоянию на 27 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 260229 случаев заболеваний, 236090 человек выздоровели, 6561 - скончались.